الظروف الجوية تلغي ودية الاتفاق مع بارادو الجزائري

أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم عن إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة اليوم الأحد بين فريقه وفريق بارادو الجزائري ضمن استعدادات الاتفاق للموسم الجديد بالدوري السعودي للمحترفين والذي تنطلق فعالياته في 22 أغسطس المقبل.

وكشف الاتفاق، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت، أن الظروف الجوية في مدينة ماريبور السلوفينية هي السبب وراء إلغاء المباراة.

ولم يوضح النادي ما إذا كانت المباراة تأجلت لموعد آخر أم ألغيت بشكل نهائي علما بأن الفريق سيخوض ثلاث وديات أخرى خلال الأيام المقبلة ضمن معسكره في سلوفينيا استعدادا للموسم الجديد.

ويلتقي الاتفاق مع فريق قاسم باشا التركي في 28 يوليو الجاري فيما يلتقي مع الفتح في أول أغسطس المقبل ثم يختتم الفريق ودياته في المعسكر الأوروبي بقاء العين الإماراتي في الرابع من الشهر نفسه قبل يوم واحد من نهاية المعسكر.