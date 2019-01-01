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محافظات

محافظ أسيوط يسلم 12 عقد تقنين لقطع من أراضي أملاك الدولة

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:08 م
جريدة الدستور
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سلم محافظ أسيوط جمال نور الدين، اليوم الأحد، 12 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الأراضي بمراكز (أسيوط، البداري، ديروط، ساحل سليم، الغنايم) والتي يتم تحريرها أسبوعيا فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك ليصبح عدد العقود التي تم تسليمها حتى الآن 90 عقد تقنين بينهم (78 مبان، 12 زراعة).
جاء ذلك بحضور السكرتير المساعد للمحافظة المهندس نبيل الطيبي ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي أملاك الدولة والتقنين بالمراكز.
وقال المحافظ إن تسليم عقود التقنين يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف المهم واسترداد "حق الشعب" بناء على الإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين التي تم إقرارها طبقا للقانون.
وشدد المحافظ على مواصلة الجهود المبذولة وتكثيف العمل في إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة كل في نطاق مركزه واستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة، موضحا أن إجمالي طلبات التقنين بالمنظومة بلغ 17 ألفا و607 طلبات بالقرى والمراكز.
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