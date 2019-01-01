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مصر

"الطيران" تطلب موظفين للعمل في هذا التخصص

الأحد 21/يوليه/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة الطيران المدني حاجتها لشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشرط ​المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، و​قضاء مدة بينية لا تقل عن سنة في وظيفة من الدرجة العالية.

ويفضل الحاصلون على بكالوريوس علوم طبيعة أو رياضة أو كليهما أو طبيعة وحاسب أو رياضة وحاسب أو فلك وأرصاد جوية.​

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة حتى 17 أغسطس المقبل، وتقدم الطلبات باليد على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بديوان عام وزارة الطيران المدني– الدور الثاني– طريق مطار القاهرة الجوى مدعمًا بالمستندات المؤيدة لطلبه.

المستندات المطلوبة

- 7 ملفات كل ملف يحتوى على الآتى:

- بيان الحالة معتمدا موضحًا به التأهيل العلمى ـ المؤهلات الأعلى ـ تقارير كفاية الأداء عن أخر ثلاث سنوات سابقة ـ الخبرة النوعية والزمنية ـ الوظائف الإشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم ـ الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها فى مجال الحاسب الآلى واللغات الأجنبية وغيرهاـ ما يفيد بالاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت ـ أوجه التميز (الحصول على المدير المتميز ـ خطابات الشكر والتقدير أو أية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها) مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك.

- بيان عن أبرز انجازات وإسهامات المتقدم وأوجه التطوير التي قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

- تقديم مقترح واف لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط  إجراءاته، ويراعي في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافًا محددة زمنيًا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

- 6 صور شمسية مقاس 4 × 6 حديثة ترفق بالطلب المقدم لشغل الوظيفة + صورة من بطاقة الرقم القومى. 
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