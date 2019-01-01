يوفنتوس يواصل تهميش هيجواين

يواصل ​نادي يوفنتوس​ الإيطالي إجراءات تهميش مهاجمه الأرجنتيني ​جونزالو هيجواين​، بسبب رفض الأخير الرحيل عن النادي، وتحديدًا إلى ​نادي روما​، في ظل وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بانتقال البيبيتا إلى نادي العاصمة الإيطالية.



فبعد أن قرر النادي سحب الرقم 9 من هيجواين وتعويضه بالرقم 21، عمد يوفنتوس على حجب قمصان هيجواين من المتجر الرسمي للنادي، في إجراء يدل بشكل واضح وصريح على أن البيانكونيرو يدفع بصاحب الـ31 عاما لمغادرة الفريق والرضوخ إلى الأمر الواقع.



الاتفاق بين روما ويوفنتوس ينص على انتقال صاحب الـ31 عاما إلى روما مقابل 9 ملايين يورو على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء مقابل 27 مليون يورو، على أن يقوم يوفنتوس بتجديد عقد البيبيتا لعام 2023 مع راتب 4.5 مليون يورو، كي لا يتقاضى مع روما نفس راتبه الحالي 8.5 مليون يورو.