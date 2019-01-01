القصة الكاملة وراء تعليق بريطانيا رحلاتها الجوية لمطار القاهرة

كشف مصدر مسؤول بمطار القاهرة، اليوم الأحد، أسباب تعليق بريطانيا لرحلاتها الجوية إلى القاهرة، قائلًا إن فوج بريطاني أصيب ببكتريا "أي كولاي"، مشيرًا إلى أن أنباء العدوى غير مؤكدة بشكل رسمي.



وقال المصدر إن ما لا يقل عن 10 أفراد من الفوج البريطاني أصيبوا بهذا النوع من البكتريا.



وأكد المصدر المسؤول أن وقف الرحلات ليس بإذن مباشر من الحكومة البريطانية وإنما بخطاب من شركة "بريتيش ايروايز" البريطانية، مشددًا على أن رحلات بريطانية وصلت صباح اليوم لمطار القاهرة، وهناك أخرى مساء اليوم، وهو ما يوضح أن القرار ليس رسميًا.



وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه لا توجد أي تهديدات أمنية أو إرهابية تهدد حياة أي إنسان في القاهرة على الإطلاق.