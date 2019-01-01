الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
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صور افتتاح جراج روكسي
الأحد 21/يوليه/2019 - 12:27 م
عدسة: محمد أسد
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