ارتفاع كبير في أعداد المهاجرين إلى اليونان خلال شهر يوليو

ذكرت صحيفة "جريك ريبورتر" اليونانية، أن اليونان سجلت زيادة حادة في عدد المهاجرين الوافدين إليها خلال الشهر الجاري.



وأضافت الصحيفة أن إجمالي 1365 مهاجرا وصلوا شواطئ جزر بحر إيجه شرق البلاد، خلال الفترة من 8 - 14 يوليو الجاري، مقابل 980 شخصا في الأسبوع الذي قبله، أما العدد المسجل في نفس الأسبوع في عام 2018 فقد كان 551 وافدا.



وأفادت الأرقام بأن تدفق المهاجرين للجزر اليونانية زاد أيضا في يونيو من هذا العام، حيث عبر 3122 مهاجرا من تركيا إلى اليونان.



جدير بالذكر ان اليونان تقع في جنوب شرق أوروبا وفقا لتعداد عام 2015، سكان اليونان حوالي 10،955،000 نسمة، وأثينا هي عاصمة البلاد وأكبر مدينة، تليها سالونيك.