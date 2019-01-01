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عالم

روسيا: واثقون من قدرة فنزويلا على مواجهة التدخلات الخارجية

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:33 ص
نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موسكو واثقة من قدرة السلطات الفنزويلية المنتخبة بقيادة نيكولاس مادورو، على التغلب على الصعوبات والتدخلات الخارجية.

وأكد ريابكوف - على هامش الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة عدم الانحياز في كراكاس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد - أنه واثق من أن الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وكاراكاس لن تتغير، مضيفا أنه في ظل وجود قوى معادية تحاول فرض حلول للشؤون الداخلية لفنزويلا، أظهر هذا الحدث درجة تضامن كبيرة في البلاد من جانب موسكو،معربا عن اعتقاده بأن السلطات الشرعية بقيادة مادورو قادرة على مواجهة الصعوبات.

يذكر أن فنزويلا تشهد منذ 21 يناير الماضي احتجاجات مدعومة من الخارج ضد الرئيس مادورو بعد فترة قصيرة من أدائه اليمين الدستورية، واستغل رئيس الجمعية الوطنية الخاضعة لسيطرة المعارضة خوان جوايدو هذه الاحتجاجات لينصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد واعترفت به الولايات المتحدة وعدد من الدول.
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