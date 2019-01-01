الخارجية الأمريكية: لن نسمح لإيران بتهديد العالم وامتلاك أسلحة نووية أو باليستية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن لن تسمح لإيران بتهديد العالم وامتلاك أسلحة نووية أو صواريخ باليستية.



ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، عن بومبيو قوله إن "خطر النظام الإيراني كان موجودا لوقت طويل، ونحن نتحدث عن 40 عاما من الذعر"، واصفا إيران بأنها دولة "منبوذة". وتابع "جنودنا وبحارتنا يرون خطر إيران في كل مكان حول العالم ونعمل بجد على إيقافه".



وأكد أن إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن العقوبات التي فرضناها تضع إيران ومليشيا حزب الله في مأزق كبير، مشيرا إلى أن "السعودية شريك وحليف للولايات المتحدة، وتساعدنا على صد من يحاولون إلحاق الأذى بالولايات المتحدة".