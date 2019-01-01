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عالم

زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب مدينة "سانج جو" بكوريا الجنوبية

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:29 ص
زلزال بقوة 3.9 درجة
زلزال بقوة 3.9 درجة
وكالات
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ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب المناطق الواقعة على مسافة 11 كلم من شمال غرب مدينة سانج جو بإقليم كيونج سانج الشمالي، جنوب شرق سيئول.

وقع الزلزال في غضون الساعة 11:04 صباح اليوم على بعد 270 كلم من جنوب شرق سيئول، وفقا للهيئة.

وأضافت الهيئة أن المعلومات الحالية جاءت بناء على تحليل الموجة الأولية (P)، وستكشف عن مزيد من المعلومات بعد إجراء التحليلات الإضافية.
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