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منوعات

وزيرة الفنون البريطانية تمنع تصدير لوحة نادرة لراقص مشهور عالميًا

الأحد 21/يوليه/2019 - 05:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
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فرضت وزيرة الفنون البريطانية ريبيكا باو، حظر تصدير مؤقتا لإبقاء لوحة نادرة لواحد من أعظم راقصي الباليه في القرن العشرين ضمن البلاد.

وذكر بيان صحفي صادر عن الحكومة البريطانية، أن لوحة الراقص الروسي فاسلاف نيجينسكي ستغادر بريطانيا بشكل دائم ما لم يتم دفع سعر مطابق لنحو 562 ألف دولار أمريكي لإبقائها في البلاد.

وتعتبر لوحة "نيجينسكي قبل إسدال الستارة"، التي رسمها الفنان الانكليزي غلين فيلبوت، عملا ذا أهمية وطنية.

وتصور اللوحة راقص الباليه وهو يحيي الجمهور قبل إسدال الستارة بعد عرض في دار الأوبرا الملكية في لندن عام 1913.

وولد نيجينسكي، أعظم راقصي جيله وأحد مصممي الرقصات الابتكاريين، في كييف عام 1890. ونشأ في روسيا وتلقى تدريب الباليه في سان بطرسبرج.

وفي عام 1909، انضم نيجينسكي إلى فرقة روسيس لرقص الباليه، حيث أصبح الراقص الرئيسي فيها محققا نجومية عالمية.

وذكرت السلطات أنه سيتم تأجيل البت في طلبات الترخيص لتصدير اللوحة حتى 18 أكتوبر.
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