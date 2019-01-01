وفاة مغربية فى احتفالات الجزائر بكأس إفريقيا

ذكرت وسائل إعلام مغربية، أمس السبت، أن شابة في الـ24 من عمرها توفيت بالمستشفى الجهوي بالعيون، إثر أحداث تخريب بالمنطقة تزامنًا مع الاحتفال بفوز الجزائر بكأس إفريقيا لكرة القدم.



وأصدرت ولاية جهة العيون (الساقية الحمراء) بيانًا قالت فيه: "إنّ مجموعة من الأشخاص، مدفوعين من طرف جهات معادية، قامت مباشرة بعد تتويج المنتخب الجزائري باستغلال أجواء الاحتفالات العفوية لعموم المواطنين من أجل تنفيذ أعمال تخريبية ونهب الممتلكات"، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.



وأردفت: "إن قوات الأمن اضطرت للتدخل من أجل حماية الممتلكات الخاصة والعامة"، لافتةً إلى أن المواجهات استمرت إلى حدود الساعة الثالثة صباحًا من يوم السبت.



وأوضحت الولاية أن هذه الأحداث خلّفت أعمالًا تخريبية في الشارع الرئيس لمدينة العيون، شملت وكالة بنكية أضرمت النار فيها، بالإضافة إلى تسجيل إصابة العشرات من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، 4 منهم حالتهم خطيرة.



وتُوّج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه؛ بفوزه الصعب على نظيره السنغالي بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جرت على استاد القاهرة الدولي.