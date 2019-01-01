5 فوائد لتناول ملعقة من الكركم يوميا.. تعرف عليها

فوائد عديدة لتناول التوابل خاصة الكركم فيعد الكركم من التوابل المستخدمة على نطاق واسع فهو عنصر أساسي في بعض الأطباق فهو معروف أيضًا ويستخدم لفوائده الصحية المذهلة.



سواء كنت تحاول إنقاص الوزن، أو التئام الجروح، أو علاج اضطرابات ما بعد الصدمة، فإن الكركم علاج فعال إليك أبرز فوائد الكركم للصحة يقدمها موقع " powerofpositivity "



1. مكافحة الالتهابات..

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي يلجأ إليها الأشخاص إلى الكركم هو خصائصه المضادة للالتهابات فهو يحميك من إلتهاب المفاصل والسرطان والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.



2. الاستفادة من المواد المضادة للاكسدة.

الكركم غنى بالمواد المضادة للاكسدة التى تحارب الجذور الحرة والإصابة بالسرطان إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي.



3. زيادة الوظائف المعرفية الخاصة بك

لضمان الحفاظ على الصحة المعرفية في سن الشيخوخة سيساعدك الكركم على تحسين الوظيفة المعرفية واستعادة الذاكرة.

كما أنه يساعد على تحسين انخفاض الذاكرة بسبب تقدم العمر.



4. منع جلطات الدم

الكركم مضاد فعال للالتهابات، فإنه يوفر علاجًا فعالًا للحد من الالتهابات. هذه التوابل هي مضادات التخثر التي تساعد أيضًا في منع تجلط الدم.



5. تقليل الاكتئاب

إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي يساعدك في تقليل اكتئابك لغناه بكم كبير من مضادات الأكسدة.