المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة تجارة المخدرات فى المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل فى اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة في المرج.

وأسندت النيابة للمتهم "علاء.س" عاطل تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا باتجار المتهم فى المواد المخدرة، وبالبحث والتحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، والتوصل له وتم ضبط المتهم داخل مسكنه.

وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وأقر بحيازة المضبوطات للاتجار بها والمبلغ المالى من متحصلات بيعها.

وبتحرير محضر قررت النيابة إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.