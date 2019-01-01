أبرز 6 إيجابيات في قانون الجمعيات الأهلية الجديد

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أبرز 6 إيجابيات لقانون الجمعيات الأهلية الجديد.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه تم إجراء تعديلات على قانون الجمعيات الأهلية بعد عدة مناقشات ومطالبات بتعديل القانون.

وأوضح الباز، أن أبرز هذه الإيجابيات هي:-

- إلغاء عقوبة الحبس، والعقوبات السالبة للحريات عند مخالفة نصوص القانون، واستبدالها بعقوبة الغرامة.

- السماح بالحصول على التمويل الأجنبي بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك القوانين القائمة.

- أجاز القانون للجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تهتم بشؤون أعضائها.

- تضمن القانون السماح بإنفاق أرباح الشركات وصناديق الاستثمار التي تنشئها الجمعيات الأهلية على العمل الخيري.

- تخفيف القيود التي كانت موجودة بالقانون السابق على تأسيس الجمعيات، ومنها السماح بتأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار.

- إلغاء الجهاز الذي كان يشرف على عمل المنظمات الأجنبية ويضم في تشكيله ممثلي أجهزة أمنية عدة.