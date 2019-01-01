غدًا.. انطلاق ماراثون تنسيق 2019

ينطلق غدًا الأحد ماراثون التنسيق بالجامعات المصرية لطلاب الثانوية العامة، ويستمر حتى يوم الخميس 25 يوليو، بحد أدنى للشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر 30152، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر 14690 والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471، بإجمالي بلغ 143313 طالب.



وقال الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية علي اتم استعداد لاستقبال طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى لإجراء أعمال التنسيق وتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات والمعاهد المصرية، موضحًا أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير كل سبل الراحة للتسجيل بالتنسيق.



وأضاف تاج الدين في تصريح للدستور أن الكلية وفرت 4 معامل للحاسب الآلي مجهزة بـ175 جهاز حاسب آلي لاستقبال الطلاب من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.



وأوضح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن الكلية وفرت طاقم من الإخصائيين المؤهلين بالإدارة العامة لشئون الطلاب لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم والتواصل مع مكتب التنسيق الرئيسي لحل أي مشكلات تواجههم سواء بالدخول على الموقع الإلكتروني للتنسيق أو مشكلات تتعلق بالرقم السري للطالب، وفي التعرف على خطوات التسجيل من خلال موقع الحكومة الإلكترونية وقواعد وأسلوب ترتيب الرغبات وطرق التعرف على نتيجة الترشيح، والخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها، هذا بالإضافة إلى قواعد القبول الجغرافي وتقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات والمعاهد المختلفة.



وأشار تاج الدين إلى أن التنسيق هذا العام يحتوي على 75 رغبة لتوفير أكبر فرصة للطالب لاختيار الكلية المرشح لها حتى يتثنى أمام الطالب التقدم بمعظم الكليات المتاحة بها الرغبات ويكون استنفاذه للرغبات أمامه شبه منعدمة.



وأعلن الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة استعدت لأعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 2019-2020، حيث تم تجهيز عدد 14 معمل حاسب آلي مزودة بـ306 أجهزة كمبيوتر، وذلك بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية، وكلية الزراعة بشبرا الخيمة، وكلية البنات بمصر الجديدة، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية، فضلًا عن معامل المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.



حيث يتم استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية لإجراء عملية التنسيق خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي على الموقع المخصص لذلك، وتسير إدارة الجامعة على قدم وساق استعدادًا لبدء ماراثون تنسيق الثانوية العامة.



وأضاف عبدالوهاب أنه تم الاستعانة بفريق من الإداريين المؤهلين والمدربين للقيام بأعمال التنسيق علاوة على توفير كافة الأدوات التي تساعد على أداء الخدمة بالجودة المطلوبة وتوجيه العاملين بحسن استقبال الطلاب والمرافقين لهم، وإرشادهم لإتمام عملية التنسيق بالكيفية المطلوبة.



وأعلنت جامعة الوادي الجديد عن تجهيز معامل الحاسب الآلي بالمبنى الإداري الرئيسي للجامعة، حيث تم إعداد وصيانة الأجهزة وربطها بإنترنت فائق السرعة، لضمان إجراء التنسيق لطلاب المرحلة الأولى بكل سهولة.



كما وفرت الجامعة أجهزة تكييف وأماكن انتظار للطلاب وأولياء الأمور بالقاعات، لضمان إجراء التنسيق واختيار الرغبات بمساعدة عدد كافٍ من المشرفين التابعين للجامعة.



وأعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن استعداد الجامعة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.



وأشار الجمال إلى الانتهاء من تجهيز مقرين لاستقبال الطلاب الراغبين في إجراء تسجيل رغباتهم الكترونيًا من داخل الجامعة فى وجود عدد من المختصين لدعم الطلاب ومساعدتهم في توضيح خطوات إجراء تسجيل رغباتهم.



وأشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المقرات التي خصصتها الجامعة تشمل المكتب الرئيسي للتنسيق بكلية الآداب ويضم معملين حاسب آلى مزودين بنحو 45 جهازا، والمكتب الثاني بالمدينة الجامعية قطاع (أ) ويضم معمل يضم 24 جهاز حاسب آلى مع تجهيز معمل آخر احتياطيًا في الطابق الثانى من نفس المبنى يضم 20 جهاز حاسب ألى في حالة وجود كثافة عددية من الطلاب، مضيفًا أن جميع المعامل متصلة بشبكة المعلومات بالجامعة ومزودين بخطوط انترنت إضافية وأجهزة طابعة للطلاب المتقدمين.