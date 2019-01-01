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عالم

وزيرة الدفاع الألمانية: لا بد من رفع نفقات الدفاع

السبت 20/يوليه/2019 - 10:15 م
جريدة الدستور
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طالبت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجريت كرامب-كارنباور برفع ملموس لنفقات الدفاع بألمانيا.

وقالت كرامب-كارنباور وهي أيضا رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، بعد تنازل المستشارة ميركل عن رئاسته، لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجستسايتونج" الصادرة غدا الأحد إن جمهورية ألمانيا الاتحادية وافقت على تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي "ناتو" المتمثل في رفع نفقات الدفاع في اتجاه 2% بحلول عام 2024.

وأضافت كرامب-كارنباور أنها على قناعة بأنه لا يمكن التوصل إلى ذلك بين عشية وضحاها، إلا أن من الواضح أيضا "أن يخطو المرء فعليا على الطريق الموصل إلى هذا الهدف".

كانت ألمانيا أعلنت شأنها شأن أعضاء الحلف الآخرين بالتزامها برفع النفقات الدفاعية بحلول 2024 في اتجاه 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقتضي رفع ميزانية الدفاع بعشرات المليارات في كل دولة.

من المتوقع وفقا للخطة المالية الألمانية رفع موازنة الدفاع في ألمانيا بحلول 2020 بنسبة لا تزيد على 1.37%، إلا أن الخطة تفيد بتراجع النسبة عام 2023 إلى 1.25%.

ويلح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ألمانيا برفع ميزانية الدفاع منذ فترة.
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