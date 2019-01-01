السلطات الأمريكية تحذر السفن العابرة من مضيق هرمز

أصدرت الإدارة البحرية بوزارة النقل الأمريكية تحذيرا بحريا للسفن العابرة لمضيق هرمز والخليج على خلفية حادث ناقلتي نفط، احتجز الحرس الثوري الإيراني إحداهما الجمعة.



وقالت الإدارة البحرية في البيان نشر على موقعها الإلكتروني السبت إنها تأكدت من أن "سفينتين تحملان علم بريطانيا وليبيريا تعرضتا للمضايقة وربما احتجازهما من قبل عسكريين إيرانيين في المواقع المبلغ عنها".



ودعت السفن إلى توخي الحذر عند عبور هذه المنطقة.