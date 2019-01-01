ضبط أكثر من طن لحوم فاسدة في كفر الشيخ

شنت الإدارة العامة لمباحث التموين حملات موسعة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.



وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط مالك شادر غير مرخص لبيع اللحوم - بدائرة مركز شرطة الحامول (محافظة كفر الشيخ)، لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم قدرها ( 1،050 طن وخمسون كيلو جرام) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير خاضعة لإشراف الطب البيطرى، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية بكفر الشيخ، تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور،وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.