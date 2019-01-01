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اقتصاد

أسعار التكييفات اليوم.. "شارب 1.5 حصان" بـ8400 جنيه

الأحد 21/يوليه/2019 - 01:19 ص
جريدة الدستور
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شهدت الأسواق المحلية، اليوم الأحد، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنون، خلال موسمي الصيف والشتاء، ومنها أجهزة التكييف.

وسجل سعر تكييف شارب 1.5 حصان بلازما بارد وساخن 8400 جنيه، وسعر شارب 2.25 حصان إسبليت بارد وساخن إستاندرد 10950 جنيهًا، وشارب 3 أحصنة ديجيتال إسبليت بارد وساخن بريميم 12600 جنيه، وتكييف تورنيدو 1.5 حصان إسبليت بارد بسعر 6700 جنيه، بينما سجل سعر تكييف يونيون أير ساخن وبارد 1.5 حصان 6555 جنيهًا، وسجل سعر تكييف تكييف كاريير 53KHCT-12 سبلت بارد فقط 1.5 حصان 7500 جنيه.

وقال المهندس منصور حسين، أخصائي تبريد وتكييف بإحدى التوكيلات التجارية لصيانة التكييفات، إنه يجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء التكييف وكيفية التعامل معه، ومن أهمها اختيار التكييف المناسب لمساحة وحجم الغرفة، بحيث لا تقل سعة حصان التكييف عن مساحة الغرفة، مع تجنب شراء الأنواع الغير معروفة، والأنواع التي ليس لها قطع غيار أو صيانة.

وأشار "حسين"، إلى أنه يجب بعد شراء التكييف المناسب ضبط حرارته على درجة متوسطة مثل 21 درجة، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء والمحافظة على عمر التكييف، مع التنظيف المستمر لفلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

وأوضح "حسين" لـ"الدستور"، أن كل مساحة لها سعة محددة من الأحصنة، وعلى سبيل المثال:
- تكييف 1 حصان، يحتاج مساحة غرفة 8 أمتار مربع.
- تكييف 1.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 12 مترًا مربعًا.
- تكييف 2.5 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 20 مترًا مربعًا.
- تكييف 3 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 23 مترًا مربعًا.
- تكييف 4 حصان، يحتاج إلى مساحة غرفة 30 مترًا مربعًا.
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