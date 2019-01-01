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تقارير ومتابعات

بالفيديو.. جزائريون بميدان التحرير يكذبون تصريحات "بلماضي"

السبت 20/يوليه/2019 - 10:33 م
جريدة الدستور
أحمد فوده
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كذب العشرات من جمهور الجزائر خلال تجمعهم في ميدان التحرير، مساء اليوم السبت، تصريحات المدير الفني للخضر جمال بلماضي قائلين "محتاج دكتور عيون لمشاهدة مساندة الجمهور المصري للمنتخب الجزائري في البطولة الأفريقية".

أكد الجزائريون أن الشعب المصري ساند منتخبهم بكل قوة خلال البطولة، معربين عن استنكارهم لتلك التصريحات التي تسببت في أزمة بين الجمهورين كما حدث من قبل.

كما وصفوا كرم ضيافة المصريين بأن مصر تعد بلدهم الثانية، مشيرين إلى أنهم لاقوا ترحاب وحفاوة الاستقبال في كل مكان، وهو ما جعلهم يكتبون عبارة "مصر" باللغة الإنجليزية علي طبلة التشجيع الخاصة بهم وارتداء تي شيرت عليه رسمة الأهرامات، -حسب تعبيرهم-.

وتغلب منتخب محاربي الصحراء على منتخب "أسود التيرانغا" بهدف مقابل لا شئ بفضل هدف المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة النهائية التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي، ليحرز اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، الأولى منذ تتويجه على أرضه بلقب نسخة 2019.
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