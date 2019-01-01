الآن رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2019 Tansik.Egypt.gov.eg
الآن رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2019 Tansik.Egypt.gov.eg
السبت 20/يوليه/2019 - 07:20 م
الدستورطباعة
ساعات قليلة ويبدأ طلبة وطالبات الثانوية العامة في تسجيل رغباتهم عبر شبكة الإنترنت أو ما يسمى بتسجيل الرغبات الكترونياً ، ومن ثم ننشر لكم مواعيد إدخال الرغبات وأماكن الحصول على هذه الخدمة المتميزة التي توفر الوقت والجهد للطلاب .
أولاً : مواعيد إدخال رغبات الطلاب
يمكن لجميع الطلبة والطالبات تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المتوافرة في الجامعات المصرية ، وهي عبارة عن معامل مزودة بأجهزة حاسب آلي عديدة يتم فتحها في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً كل يوم خلال أيام المراحل المختلفة من التنسيق .
كما يستطيع الطالب تسجيل رغباته عن طريق الكمبيوتر الخاص به ، أو من خلال أي جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت في أي مكان في العالم ، وذلك سيكون متاحاً طوال اليوم خلال مراحل التنسيق المختلفة ، علماً بأن الرغبات لا يمكن إجراء تغييرها أو إجراء أي تعديل لها بعد الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة التي يخضع لها الطالب .
ثانياً : أماكن خدمة التنسيق الإلكتروني
يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم الكترونياً عن طريق التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية وكذلك الكليات التابعة لها الموجودة في المحافظات ، أو عن طريق أي جهاز حاسب آلي متصل بالإنترنت ، علماً بأن خدمة التنسيق الإلكتروني متاحة عبر موقع تنسيق الجامعات Tansik.Egypt.gov.eg، وموقع بوابة الحكومة المصرية.
أولاً : مواعيد إدخال رغبات الطلاب
يمكن لجميع الطلبة والطالبات تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المتوافرة في الجامعات المصرية ، وهي عبارة عن معامل مزودة بأجهزة حاسب آلي عديدة يتم فتحها في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً كل يوم خلال أيام المراحل المختلفة من التنسيق .
كما يستطيع الطالب تسجيل رغباته عن طريق الكمبيوتر الخاص به ، أو من خلال أي جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت في أي مكان في العالم ، وذلك سيكون متاحاً طوال اليوم خلال مراحل التنسيق المختلفة ، علماً بأن الرغبات لا يمكن إجراء تغييرها أو إجراء أي تعديل لها بعد الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة التي يخضع لها الطالب .
ثانياً : أماكن خدمة التنسيق الإلكتروني
يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم الكترونياً عن طريق التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية وكذلك الكليات التابعة لها الموجودة في المحافظات ، أو عن طريق أي جهاز حاسب آلي متصل بالإنترنت ، علماً بأن خدمة التنسيق الإلكتروني متاحة عبر موقع تنسيق الجامعات Tansik.Egypt.gov.eg، وموقع بوابة الحكومة المصرية.