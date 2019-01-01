الآن رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2019 Tansik.Egypt.gov.eg

أولاً : مواعيد إدخال رغبات الطلاب



ثانياً : أماكن خدمة التنسيق الإلكتروني



ساعات قليلة ويبدأ طلبة وطالبات الثانوية العامة في تسجيل رغباتهم عبر شبكة الإنترنت أو ما يسمىالكترونياً ، ومن ثم ننشر لكم مواعيدوأماكن الحصول على هذه الخدمة المتميزة التي توفر الوقت والجهد للطلاب .يمكن لجميع الطلبة والطالبات تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المتوافرة في الجامعات المصرية ، وهي عبارة عن معامل مزودة بأجهزة حاسب آلي عديدة يتم فتحها في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً كل يوم خلال أيام المراحل المختلفة من التنسيق .كما يستطيع الطالب تسجيل رغباته عن طريق الكمبيوتر الخاص به ، أو من خلال أي جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت في أي مكان في العالم ، وذلك سيكون متاحاً طوال اليوم خلال مراحل التنسيق المختلفة ، علماً بأن الرغبات لا يمكن إجراء تغييرها أو إجراء أي تعديل لها بعد الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة التي يخضع لها الطالب .يمكن للطلابالكترونياً عن طريق التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية وكذلك الكليات التابعة لها الموجودة في المحافظات ، أو عن طريق أي جهاز حاسب آلي متصل بالإنترنت ، علماً بأن خدمة التنسيق الإلكتروني متاحة عبر موقع تنسيق الجامعات Tansik.Egypt.gov.eg، وموقع بوابة الحكومة المصرية.