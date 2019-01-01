السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

منوعات

الآن رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2019 Tansik.Egypt.gov.eg

الآن رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2019 Tansik.Egypt.gov.eg

السبت 20/يوليه/2019 - 07:20 م
جريدة الدستور
الدستور
طباعة
ads
ساعات قليلة ويبدأ طلبة وطالبات الثانوية العامة في تسجيل رغباتهم عبر شبكة الإنترنت أو ما يسمى بتسجيل الرغبات الكترونياً ، ومن ثم ننشر لكم مواعيد إدخال الرغبات وأماكن الحصول على هذه الخدمة المتميزة التي توفر الوقت والجهد للطلاب .

أولاً : مواعيد إدخال رغبات الطلاب

يمكن لجميع الطلبة والطالبات تسجيل رغباتهم من خلال معامل الحاسب الآلي المتوافرة في الجامعات المصرية ، وهي عبارة عن معامل مزودة بأجهزة حاسب آلي عديدة يتم فتحها في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً كل يوم خلال أيام المراحل المختلفة من التنسيق .

كما يستطيع الطالب تسجيل رغباته عن طريق الكمبيوتر الخاص به ، أو من خلال أي جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت في أي مكان في العالم ، وذلك سيكون متاحاً طوال اليوم خلال مراحل التنسيق المختلفة ، علماً بأن الرغبات لا يمكن إجراء تغييرها أو إجراء أي تعديل لها بعد الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة التي يخضع لها الطالب .

ثانياً : أماكن خدمة التنسيق الإلكتروني

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم الكترونياً عن طريق التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية وكذلك الكليات التابعة لها الموجودة في المحافظات ، أو عن طريق أي جهاز حاسب آلي متصل بالإنترنت ، علماً بأن خدمة التنسيق الإلكتروني متاحة عبر موقع تنسيق الجامعات Tansik.Egypt.gov.eg، وموقع بوابة الحكومة المصرية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

القوى العاملة تشهد أول اتفاقية لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص

منذ يوم

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

منذ يوم

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يمنح صلاح أعلى راتب فى "البريميرليج"

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

تشكيلة ريال مدريد وبايرن ميونيخ المتوقعة في كأس الابطال الدولية

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

ستوديو

هل يفوز مصطفى كامل في انتخابات الموسيقيين بالتزكية ؟

قبلات إليسا وهيفاء وهبي تثير الجدل "فيديو"

حافظ أبو سعدة: قانون الجمعيات الأهلية جاء نتاج حوار مجتمعي واسع

5 أسباب وضعت الإمارات ضمن أعلى 15 دولة في فوائض الحسابات الجارية

ads

رياضة

ساري يحدد مركز رونالدو

سيمبيني يتوج بسباق 100 متر في الدوري الماسي

أحمد الحبيب ينضم لصفوف أبها

كوفاتش يمهد لبقاء بواتينج بإشادة استثنائية

الرئيس نيوز

موقع أمريكي: "حزب الله" بدأ استعداداته للحرب مع إسرائيل

لماذا علقت "الخطوط الجوية البريطانية" رحلاتها للقاهرة أسبوعا؟

"رياضة النواب": أمم أفريقيا بداية حقيقية للنهوض بالمنظومة.. وعودة الجماهير

مطروح تصدّر الكهرباء إلى ليبيا.. ووفد "النواب" يتفقد المحطة الرئيسية

منوعات

الآن رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2019 Tansik.Egypt.gov.eg

فيلم كارتون روسي ينال جائزة في مهرجان Animator الدولي

"جوجل" تطلق مجموعة جديدة من الأيقونات التعبيرية لـ"أندرويد كيو"

"إنستجرام" تحذر مستخدمى منصتها قبل حذف حساباتهم

كشكول

بوكليت الإجابة النموذجية لامتحان الأحياء لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

ننشر الإجابة النموذجية لامتحان "الإستاتيكا" لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

ناصر شحاته مديرا لجنوب الجيزة التعليمية بعد اعتذار المرشح السابق

فتح باب تسجيل رغبات القبول لطلاب تنسيق المرحلة الأولى

إسلام سياسي

حفتر يدعو شباب طرابلس للاشتراك في معركة تحريرها من الإرهابيين

الأرجنتين تدرج "حزب الله" على قائمة الإرهاب

داعشية بريطانية سابقة تحارب التطرف الإسلامي

جمال حشمت يؤسس مركزا بحثيا للتحريض ضد مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
المزيد

الثقافة

"كلنا مصريون أبناء وطن واحد" بثقافة سوهاج

لقاء شعري متنوع بثقافة القليوبية

جاليري لمسات يستضيف فعاليات معرض محمد خان وراء الكاميرا

"سراديب نافوخي" على طاولة ورشة الزيتون الإثنين المقبل

صفحتنا ع الفيس بوك