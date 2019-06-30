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مصر

بالأسماء.. أكبر حركة ترقيات فى وزارة الرى لـ1000 موظف ومهندس

السبت 20/يوليه/2019 - 04:17 م
وزارة الري والموارد
وزارة الري والموارد المائية
وائل القمحاوى
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انتهت وزارة الري والموارد المائية، من إصدار أكبر حركة ترقيات، تضمنت أكثر من ألف موظف من العاملين لديها بالديوان العام والقطاعات المختلفة، وذلك بعد أسبوع من إرسال التنظيم والإدارة القواعد التنفيذية المنظمة للترقيات.

وتضمن القرار ترقية جميع الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30-6-2019 المدد البينية اللازمة الترقي بداية من أول يوليو الجاري، على ألا تتعدى مستوى وظيفي واحد، مع الاحتفاظ بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، مع استحقاقهم علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي بداية من أول يوليو 2019، والتي تتراوح قيمتها لموظفي الري بين 60-100 جنيه.
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