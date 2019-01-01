قبل افتتاحه غدًا.. 8 معلومات عن جراج روكسى الالكترونى
السبت 20/يوليه/2019 - 03:46 م
ريم محمودطباعة
يستعد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، غدًا الأحد، لافتتاح جراج روكسي الإلكترونى بمصر الجديدة، وفى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.
- الجراج مقام على 4 طوابق تحت الأرض.
- مساحته الاجمالية 10 آلاف متر مربع.
- يسع 1700 سيارة، منها 850 سيارة للمرحلة الأولى التى تكلفت 250 مليون جنيه.
- تسع المرحلة الثانية 850 سيارة.
- يضم 12 مصعدًا مزودًا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس.
- تفحص السيارة بالكامل إلكترونيًا بمجرد وقوفها على البطارية.
- يقضى على ظاهرة انتظار السيارات بميدان روكسى والشوارع المحيطة.
- تستغرق عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها حوالى ثلاثة دقائق.
- الجراج مقام على 4 طوابق تحت الأرض.
- مساحته الاجمالية 10 آلاف متر مربع.
- يسع 1700 سيارة، منها 850 سيارة للمرحلة الأولى التى تكلفت 250 مليون جنيه.
- تسع المرحلة الثانية 850 سيارة.
- يضم 12 مصعدًا مزودًا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس.
- تفحص السيارة بالكامل إلكترونيًا بمجرد وقوفها على البطارية.
- يقضى على ظاهرة انتظار السيارات بميدان روكسى والشوارع المحيطة.
- تستغرق عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها حوالى ثلاثة دقائق.