عودة 351 مصريًا من ليبيا ووصول 132 شاحنة عبر منفذ السلوم
السبت 20/يوليه/2019 - 01:37 م
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عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 351 مصريًا؛ بينهم 299 سافروا بصورة شرعية و52 بصورة غير شرعية، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر- في بيان اليوم السبت- "إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1032 شخصًا عبر المنفذ، منهم 67 مصريًا و965 ليبيًا"، موضحًا أنه تم أيضًا إنهاء إجراءات وصول 132 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.
وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر- في بيان اليوم السبت- "إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1032 شخصًا عبر المنفذ، منهم 67 مصريًا و965 ليبيًا"، موضحًا أنه تم أيضًا إنهاء إجراءات وصول 132 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.