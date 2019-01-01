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محافظات

عودة 351 مصريًا من ليبيا ووصول 132 شاحنة عبر منفذ السلوم

السبت 20/يوليه/2019 - 01:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
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عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 351 مصريًا؛ بينهم 299 سافروا بصورة شرعية و52 بصورة غير شرعية، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر- في بيان اليوم السبت- "إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1032 شخصًا عبر المنفذ، منهم 67 مصريًا و965 ليبيًا"، موضحًا أنه تم أيضًا إنهاء إجراءات وصول 132 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.
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