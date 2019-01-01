الأب مراد مجلع يلتقي أحد قيادات الفتيكان الرهبانية بدير سان جوزيف

التقى رئيس الأساقفة خوزيه كاربايو المسؤول عن الحياة المكرسة بالفاتيكان مع الخادم الإقليمي الأب مراد مجلع للرهبان الفرنسيسكان بمصر بدير سان جوزيف.



وشارك في اللقاء الأب دوبرومير الزائر العام والأب باتريك ويوحنا من رهبان الكرمل ورهبان الدير.



وبعد اللقاء الأخوي وتناول العشاء، قدم الخادم الإقليمي درع العائلة المقدسة وتذكار الـ 800 عام على لقاء القديس فرنسيس والسلطان الكامل بدمياط.



واحتفلت الكنيسة القبطية، بعيد الأباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الجاري، وتستعد الكنيسة للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.