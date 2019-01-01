بالفيديو.. كواليس حفل زفاف الابن الأكبر لمصمم الأزياء إيلى صعب





تزوج الابن الأكبر لمصمم الأزياء الشهير إيلى صعب من كريستسنا مراد الملقبة بلقب كيكا أمس فى بيروت، وكانت العروس ترتدى ثوبًا مخصصًا من قبل والد زوجها، الأمر الذى جعل الحاضرين يصفون الإطلالة بأنها ساحرة وملكية.أقيمت احتفالات ما قبل الزفاف في لو بلاتو دي باكيش، بالقرب من نادي فقرا، وأقيم الحفل الديني في كنيسة بكركي شمال شرق بيروت وحضره أكثر من 1000 ضيف، ثم انتقلت الاحتفالات إلى نادي فقرا الحصري.وحضر حفل الزفاف باقة من أكبر الأسماء في لبنان، حيث شارك كل من عاصي الحلاني وإليسا وميشال فاضل، وكان ماكياج المشاهير بسام فتوح هو المسئول عن إطلالة العروس، وعلق على الأمر قائلًا: "العالم كله يراقب وهى تستحق ذلك"، وكان تنسيق الشعر بأيدي وسيم مرقص.لم يشارك إيلي صعب بعد أي صور من حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، لكن المصورين الرسميين للحدث شاركوا العديد من الصور ومقاطع الفيديو من الاحتفالات، بما في ذلك لقطة لصعب مع زوجته كلودين.