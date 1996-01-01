وفاة الأرجنتينى سيزار بيلى صاحب تصميم برج بتروناس

توفي سيزار بيلي، المصمم الأرجنتيني عن عمر يناهز 92 عامًا، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية والمسؤولون، أمس الجمعة، وهو الأمر الذي يمثل فاجعة بين أوساط العظماء المعماريين المعاصرين.



نشأ بيلي في الأرجنتين في إقليم توكومان، ودرس الهندسة المعمارية في جامعة توكومان في أقصى الشمال الغربي من البلاد، وصنع لنفسه اسمًا في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء ولاية تيلام الأرجنتينية.



وقال خوان مانسور، حاكم المنطقة في منشور: "مع الأسف الشديد نتلقى نبأ وفاة المهندس المعماري الكبير سيزار بيلي، أريد أن أنقل التعازي لعائلته وأصدقائه وفريقه".



ومن أهم أعماله، تصميم برج بتروناس (Petronas Twin Towers 1996-98)، ومبنى بلدية مدينة سان برناردينو بكاليفورنيا (1969)، وتصميم مركز المحيط الهادئ في لوس انجليس.