لعزيزى: رياض محرز يستحق لقب أفضل لاعب إفريقى

أكد طارق لعزيزي، نجم المنتخب الجزائري السابق، إن منتخب بلاده استحق حصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة.



وقال لعزيزي، في تصريحات تليفزيوينة، اليوم السبت، إن المنتخب الجزائري قدم مباراة جيدة أمام السنغال ونجح في حصد اللقب في النهاية.



وأشار إلى أن محاربي الصحراء لم يكونوا خلال هذه المباراة في مستواهم المعهود خلال البطولة وهددت السنغال مرمى المنتخب الجزائري في أكثر من مناسبة لكن الفريق نجح في النهاية من حصد اللقب.



وأوضح لعزيزي أن المدير الفني للمنتخب جمال بلماضي، نال إشادة الجميع ونجح في قيادة المنتخب لحصد اللقب الإفريقي وكان أحد عوامل الفوز بالبطولة الإفريقية.



وأضاف طارق لعزيزي، أن رياض محرز نجم المنتخب الجزائري كان أفضل من السنغالي ساديو ماني خلال المسابقة الإفريقية حيث لم يكن ساديو ماني على المستوى في البطولة وحتى مباراة النهائي لم يكن جيدا، مؤكدًا في النهاية أن رياض محرز يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في إفريقيا.