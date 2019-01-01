4 معارض سنويا في المنيا لعرض المزارعين والرائدات الريفيات منتجاتهم

أكد الدكتور أبو الخير سرحان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، تنظيم 4 معارض خلال العام بمراكز الشباب يتم خلالها عرض منتجات المزارعين كما تقوم الرائدات الريفيات بعرض منتجاتهم خلال هذه المعارض تسهيلا لهم في الترويج لمنتجاتهم.



وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي قيام مديرية الزراعة بتدريب الرائدات الريفيات على مشروعات تربية الدواجن ومشرعات أخرى كما أنة تم عمل غرف عمليات للتواصل مع المزارعين وإرشادهم وحل مشاكلهم.



وأكد وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أنه تم حل مشكلة ارتفاع أسعار آلات رفع المياه لري الأراضي خاصة ماكينات توب لأند والديوتس الألماني بموجب عقد بروتوكول بين الإنتاج الحربي والجمعيات المركزية الزراعية بأخذ الماكينات بسعر المصنع أرخص من سعر السوق 1800 جنيه أي أننا نوفر للمزارع مستلزمات الإنتاج ومساعدته في إنتاج محصوله وتسويقه عن طريق اتحاد وجمعية المصدرين.