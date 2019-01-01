إحالة عاملين للجنايات بتهمة قتل شاب بحلوان

أمرت نيابة حلوان الكلية، بإحالة عاملين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل شاب، بسبب علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وابنة أحد المتهمين.



وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة التبين، إخطارًا من ربة منزل يفيد تغيب نجلها "م.م" 25 سنة، عامل، وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب كان على علاقة بفتاة ورفض أهلها الزواج منها.



وتبين من خلال التحريات، أن المتغيب أقام علاقة غير شرعية مع الفتاة، وتشاجر على إثرها مع أسرتها، وتبين أن والد الفتاة ساعد أحد أقاربه باستدراج الضحية وقتله ودفن جثته فى منطقة جبلية متاخمة لمدينة التبين.



وعلى الفور تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم العثور على جثة الضحية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.