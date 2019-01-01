نائب الرئيس الأمريكى: قادة إيران يضطهدون شعبهم ويصدرون العنف والإرهاب

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدى بينما تقوم الميليشيات التى تدعمها إيران بنشر الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب وراء فرض واشنطن عقوبات على اثنين من قادة تلك الميليشات.



وأضاف بنس، فى كلمة له خلال اليوم الثانى من مؤتمر الحريات الدينية المنعقد فى واشنطن، أن القادة الإيرانيين لا يكتفون باضطهاد شعبهم فحسب، بل هم يقومون بتصدير العنف والإرهاب إلى جميع أنحاء المنطقة، بما فى ذلك جيرانهم فى العراق، حيث تقوم الميليشيات المدعومة من إيران بابتزاز وترويع أهل منطقة نينوى والتى تتعافى من أيام حكم داعش الوحشى.



وأوضح أنه مع وقوف واشنطن بحزم ضد قادة النظام الإيراني، فإن الشعب الأمريكي يؤكد للشعب الإيراني، الذي طالت معاناته، بالوقوف معهم، وقال: "نحن نصلي من أجلكم، وندعوكم للمضي قدما وبشجاعة من أجل تحقيق الحرية والمستقبل المشرق لكم".