حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 19 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: لا تلعب بالنار لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فحسب بل ستشعل أعصابك واستقرارك.



عاطفيًا: تفيض حيوية وتتخلص من مشكلات أزعجتك طويلًا، باستطاعتك إيجاد حلول مرضية ومقنعة مع الشريك.



صحيًا: استنفد كل الوسائل الكفيلة بتخليصك من السمنة وآلام الظهر والقدمين.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.