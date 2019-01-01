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بالتزامن مع انطلاق وفود الحج.. نصائح وقائية ضد الأمراض

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:45 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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يودع ثلاثة وزراء اليوم أول فوج من الحجاج المغادرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وذلك داخل الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى.

وبالتزامن مع بداية الموسم تنتشر الأمراض نتيجة انتقال عن طريق الرذاذ والتنفس أو الطعام أو الماء الملوث ببعض الميكروبات أو وجود نواقل لبعض الأمراض كالبعوض وغيرها ومن هذه الأمراض.

ووفقًا لموقع "HEALTH" نرصد عدد من النصائح التي من شأنها حماية الحجاج من خطر انتقال الأمراض المعدية.

- ارتداء الكمامة أثناء الطواف وأيضًا خلال إتباع مناسك الحج، لكي تحميك من الإصابة أو انتقال الأمراض المناعية لك.
- غسل اليدين لتجنب انتشار الرزاز والميكروبات المسببة للإصابة بالأمراض.
- استخدم الشمسية طوال الوقت للحماية من حر الشمس. 
- شرب كميات كافية من المياه، حيث إن الشعور بالحر يفقد العديد من السوائل المختزنة بالجسم.
- قم باختيار المطاعم المعروفة وإاتيار الأطعمة الصحية حتى لا تُصاب بالنزلات المعوية.

وكانت قد أعدت سلطات المطار احتفالا داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة، يقوم خلاله الوزراء ومسئولو الجهات المشاركة في موسم الحج بتوديع أول أفواج حجاج القرعة فى إطار استعدادات الدولة بتوفير كل التيسير على الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم منذ مغادرتهم حتى عودتهم إلى وطنهم سالمين بعد أداء المناسك.
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