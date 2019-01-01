بعد "تبديل الجثث".. رئيس "الطب الشرعي" تكشف حقيقة إقالتها

أكدت الدكتورة سعاد عبدالغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن ما نشر عن إعفائها من منصبها غير صحيح تمامًا.



وأوضحت "عبدالغفار" في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الفترة القانونية لرئاسة المصلحة انتهت أمس الأربعاء، وذلك بعد أن صدر قرار لها من وزير العدل ورئاسة الجمهورية في ١٧ يناير الماضي بمد فترة العمل لها بعد بلوغها سن المعاش القانوني لمدة ٦ أشهر أخرى انتهت أمس ١٧يوليو.



وأكدت "عبدالغفار" أنها بذلت خلال تلك الفترة الكثير من الجهود للنهوض بالطب الشرعي وعملت بتفاني خلال رئاستها للمصلحة.



وأوضحت أن ما حدث من خطأ بتبديل جثتين لفتاتين ليبية وأخرى إريترية، تم من خلال أحد عمال المشرحة وهو غير مقصود، مشيرة إلى أنها فور علمها اتخذت الإجراءات اللازمة لتصحيح ذلك.



وأنهت "عبدالغفار" تصريحاتها بأنها كانت اليوم بوزارة العدل لتوديع مستشاري الوزارة ومساعدي الوزير، مطالبة المواقع بتحري الدقة فيما يتم نشره.