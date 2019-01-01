صدور النسخة العربية من رواية "العقل المدبر فى المريخ"

صدرت حديثًا عن آفاق للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية "العقل المدبر في المريخ" من سلسلة برسوم للكاتب الأمريكى إدجار رايس بوروز ومن ترجمة د. شهرت العالم.



وجاد على الغلاف الخلفي للرواية:"كثيرون يعرفون الأديب الأمريكي إدجار رايس بوروز بأنه مؤلف طرزان٬ تلك الشخصية التي أشتهرت في العالم كله٬ وتم تمثيلها العديد من المرات، لقد حققت سلسلة "برسوم" شهرة كبيرة لــ "بوروز" وجعلته نجما لامعا٬ وبيع منها ملايين النسخ٬ وترجمت لأكثر من أربعين لغة.



توفى "بوروز" بعد أن كتب 91 رواية 26 منها حول شخصية طرزان. فبراير 1912 كتب قصته الأولى "أسفل قمريّ المريخ" وحصل مقابلها على 400 دولار٬ وهي القصة التي أعيد نشرها بشكل منفصل لاحقًا تحت اسم "أميرة المريخ" والتي كانت دار آفاق قد نشرت نسختها العربية العام الماضي.