ثنائي الإسماعيلي على بعد خطوة من الزمالك

بات ثنائي فريق الكرة بنادي الاسماعيلي، الحارس محمد عواد وصانع الألعاب كريم بامبو، على بعد خطوة واحدة من الانتقال رسميًا لصفوف نادي الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.



ويضع الزمالك الرتوش الأخيرة لصفقة ثنائي الدراويش، بعدما اتفق مع إدارة الاسماعيلي على جميع الشروط المالية الخاصة بانتقال النجمين للقلعة البيضاء.



وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك قد أعلن في تصريحات تليفزيونية قبل أيام عن اقتراب حسم صفقة عواد.



وتعاقد الزمالك اليوم رسميًا مع النجم المغربي أشرف بن شرقي القادم من صفوف الهلال السعودي.