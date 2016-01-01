5 مليارات دولار غرامة على "فيس بوك" بعد فشلها بحماية الخصوصية

فرضت السلطات الأمريكية غرامة على شركة فيس بوك بقيمة 5 مليارات دولار في أعقاب تحقيق في فشل عملاق التواصل الاجتماعي في حماية خصوصية المستخدمين، حسبما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الجمعة.



وصوت المفوضون في مفوضية التجارة الاتحادية بواقع 3 أصوات مقابل صوتين لصالح اتفاق تسوية في الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت الصحيفة نقلًا عن أشخاص على علم بالمسألة. وأضافت أنه لم يتضح بعد كم من الوقت سيستغرقه إتمام الاتفاق.



وبدأ التحقيق مع فيس بوك العام الماضي بعدما اتضح أن شركة "كامبريدج اناليتكا" للاستشارات القانونية، ومقرها لندن، التي كانت تعمل مع حملة الرئيس دونالد ترامب عام 2016 اطلعت على بيانات 87 مليون مستخدم.



ورفضت المفوضية وفيس بوك تأكيد التقرير، ولكن عملاق التواصل الاجتماعي قالت إنها تتوقع خسارة تصل إلى 5 مليارات دولار نتيجة للفضيحة في تقرير أرباح الربع الأول الذي نشر في أبريل.



ومن المنتظر أن تراجع وزارة العدل الاتفاق، لكنها عادة لا تغير القرارات التي اتخدتها مفوضية التجارة الاتحادية.