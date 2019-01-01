تسجيل بيانات 60 ألف مواطن منذ انطلاق قانون التأمين الصحي ببورسعيد

أكد محافظ بورسعيد أن نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه أول الشهر الحالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة صحية بالمحافظة ويعد نقلة نوعية في تاريخ الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين خلال العقود الماضية.



وقال محافظ بورسعيد في تصريح صحفي خلال وداعه للمجموعة الثانية من أطباء التأمين الصحي للتدريب في لندن اليوم السبت، إنه لأول مرة في مصر يدخل نظام طب الأسرة مع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه تم تطبيق التشغيل التجريبي مع مطلع الشهر الجاري في محافظة بورسعيد وشهد إقبالا كبير من المواطنين على التسجيل وسيتم خلال فترة التشغيل التجريبي التي تستمر شهرين التعرف على أوجه القصور وتحديد كل متطلبات المواطنين على أن يتم تلافي المشكلات في مرحلة ما بعد التشغيل التجريبي.



وأوضح أنه تم تسجيل بيانات نحو 60 ألف مواطن خلال أسبوعين منذ انطلاق قانون التأمين بالمحافظة، فضلا عن إجراء 106 عمليات زرع قرنية، مشيرا الى أن المحافظة تشهد تواجد أطباء من اليابان والهند على مستوى عال يعملون على تدريب الفرق الطبية والتمريض بالوحدات الصحية في المحافظة على نظام التأمين الجديد بالإضافة إلى أطباء المجموعة الأولى الذين عادوا من لندن للعمل بالوحدات.



وأكد تفاؤله بنجاح المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل بالنظر لاهتمام الحكومة بتوفير كافة الامكانيات المالية والبشرية المطلوبة لتفعيل خدماتها المختلفة بمحافظة بورسعيد أولا استعدادا لتطبيقها بجميع المحافظات.



وأشاد الغضبان بالتعاون الإيجابي بين المحافظة ووزارة الصحة والذي كان وراء انجاز كافة أعمال تطوير المنشآت الصحية القائمة واضافة الوحدات والمراكز الصحية الجديدة التي تغطى جميع أحياء المحافظة.



وقد غادرت القاهرة صباح اليوم ثاني مجموعة من أطباء التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد الي لندن ضمن خطة تدريب 300 طبيب في بريطانيا على منظومة التأمين الصحي التي بدأت في المحافظة منذ بداية الشهر الحالي كأول محافظة يطبق فيها هذا النظام في مصر.



تضم المجموعة 35 طبيبا وطبيبة في تخصص طبيب الأسرة، وهي المجموعة الثانية التي تسافر للتدريب بعد تلك التي سافرت أواخر شهر ابريل الماضي وضمت 35 طبيبا وطبيبة ومن المقرر أن يقوم الأطباء المدربون بتدريب باقي الأجهزة الطبية المشاركة في برنامج التأمين الصحي فور عودتهم.



وقال الدكتور السيد هريدي أحد الأطباء المسافرين للتدريب إن معظم الأطباء تخصص طب الأسرة وهو نظام أثبت نجاحه ويكون الطبيب مسئولا عن عدة أسر أو مجموعة من المرضي يتابع حالاتهم الصحية ويعد ملفات بتطوراتها ولو حدث مرض بسيط يمكنه التعامل معه ومعالجته أما لو كان المريض يحتاج لتخصص معين أو اجراء عملية جراحية فيتم احالته الي الطبيب المختص أو الاستشاري المتخصص لعلاجه وبعدها يرجع لطبيب الأسرة لاستكمال العلاج.



وعن فترة التدريب، قال هريدي إنه سيتم زيارة المستشفيات والمراكز الطبية لمعرفة سير المنظومة واعداد طبيب الأسرة الذي يتم تقييمه بصورة مستمرة ويجدد تصريح مزاولة المهنة له كل خمس سنوات بعد تقييم عمله.



وكانت وزارة الصحة والسكان قد وقعت بروتوكولا مع المملكة المتحدة لتدريب الأطباء في لندن، واختارت الوزارة ومحافظة بورسعيد 7 مستشفيات لبدء العمل بمنظومة التأمين الصحي هي مستشفى الحياة ومستشفى بور فؤاد العام ومستشفى السلام ومستشفى بور سعيد العام ومستشفى التضامن ويضم لأول مرة قسم أورام للكبار ومستشفى النصر التخصصي للأطفال وبه قسم أورام ومستشفى الزهور التخصصي للجراحة ومستشفى النساء والولادة ومستشفى المبرة وجميع هذه المستشفيات وقعت بروتوكولات توأمة مع كبرى المستشفيات الخاصة لتدريب الأطباء كما تم تزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديثة وأجهزة الأشعة والمعامل وتم اجراء عمليات قسطرة قلبية في مستشفي النصر لأول مرة بعد بدء العمل بالمنظومة.



وتهدف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاج المواطنين من عمليات ورعاية وأدوية، وتهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.



وينفذ البرنامج التدريبي لأطباء منظومة التأمين الصحي الجديد على مرحلتين الأولى التدريب في إنجلترا والمرحلة الثانية التدريب في مصر على أيدي خبراء من المملكة المتحدة بهدف التعرف على خط سير المريض داخل منظومة التأمين الصحي في إنجلترا للعمل على تطبيقها في مصر.



ويشمل البرنامج تدريب 200 ممرضة وإداري بالإضافة إلى رؤساء أقسام الجودة ومكافحة العدوى وغيرهم من الصف الثاني من الإداريين من خلال شركة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية.



ويتضمن البرنامج التدريبي استقدام 6 خبراء في مجال الجودة من اليابان لتدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على أنظمة الجودة وفقًا للمعايير العالمية.