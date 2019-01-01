"سالفينى" ينفى تليقه أى تمويل روسى لدعم حركته السياسية فى إيطاليا

نفى زعيم حزب «الرابطة» (يمين متطرف) ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، تلقيه أي تمويل لحركته السياسية من روسيا بعدما نشر موقع «بازفيد» الأمريكي تقريرًا يؤكد حصول محادثات في هذا الشأن.



وأكد سالفيني في بيان: «لقد تقدمت بشكوى سابقًا (بحق من اتهموه بتلقي تمويل روسي) وسأفعل الأمر نفسه اليوم وغدًا وبعد غد: في حياتي لم أتلق روبلا واحدًا أو يورو أو دولارًا أو ليترًا من الفودكا كتمويل من روسيا».



وأعلن موقع «بازفيد» حيازته «تسجيلا يمكن أن نسمع فيه متعاونًا» مقربًا من سالفيني «وخمسة رجال آخرين يتفاوضون حول اتفاق يتعلق بكيفية إيجاد سبيل لإخفاء عشرات الملايين من دولارات النفط الروسي أرسلت إلى سالفيني».



وتعذر التحقق من صحة هذا التسجيل ومن هوية أصحاب الأصوات الذين لم يعرف منهم إلا المتعاون مع سالفيني، كما أن الظروف التي سجل خلالها غير معروفة.