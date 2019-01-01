محمد الباز: تجربة ارتباطي بزوجتي "صعب التعبير عنها بالكلام"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن زواجه من الدكتورة صفاء النجار "غير تقليدي"، مشيرا إلى أنه تزوج في شقة إيجار، وكان بحوزته 3 آلاف جنيه فقط.

وأضاف "الباز"، خلال لقائه ببرنامج "المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "TEN": "لما تجوزت، مقعدتش أنا وهي نقول البيت هيبقى عامل إزاي، وقررنا نتزوج رغم الظروف المادية الصعبة وقتها، بعدين نكمل البيت من عفش وغيره، حتى أن والدة زوجتي كانت تريد شراء مجموعة فناجيل للشاي والقهوة، فقلنا لها مش هنشرب شاي في فناجيل، ومش بنحب القهوة".

وتابع: "اتخطبنا خطوبة رسمي، وقلت لها هو احنا نقعد قد إيه لحد ما يبقى عندنا بيت؟، فقالت 5 سنين، فقلتلها إيه رأيك نتجوز بعدين نكون البيت، فقالتلي فكرة كويسة، وبكدة تزوجنا".

وواصل: "حياتي أنا صنعتها، وأستغرب إن الناس تبدأ حياتها ببيت كامل جاهز بكل الأدوات، وأنا أرى أن تجربتي لحد دلوقتي أعتز بيها، وعلاقتي بزوجتي أقوى، لأننا لا نرتبط بالقيود والشكليات".

وأكد "الباز"، أن كل ما يملكه مكتوب باسم زوجته، وأي شيء يقوم بشراؤه باسمها أيضًا، متابعا: "الحاجة الوحيدة اللي باسمي في القاهرة كتبي وابنتي".

ولفت إلى أن قصة ارتباطه بزوجته الدكتورة صفاء النجار "يصعب التعبير عنها"، معلقا: "مش خايف من الحسد، لكن بالفعل تجربة ارتباطي بزوجتي صعب التعبير عنها بالكلام".