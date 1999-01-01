أن تعيش فى أرض التنين!

أرض التنين، أو «دروك بول » باللغة البوتانية، هو الاسم الذى يطلقه مواطنو «مملكة يوتان » على دولتهم، الواقعة فى جنوب آسيا، على الطرف الشرقى من جبال الهيمالايا، والتى تقل مساحتها عن 40 ألف كيلومتر مربع، ويسكنها حوالى 750 ألف نسمة.

مملكة بوتان لها علاقات دبلوماسية مع 21 دولة فقط لا غير. ولديها بعثات فى الهند وبنجلاديش وتايلاند والكويت، وبعثتان لدى الأمم المتحدة، واحدة فى نيويورك والأخرى فى جنيف. لكن المملكة ليس لديها أى علاقات رسمية مع الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا. ويتم إجراء الاتصالات الرسمية مع الولايات المتحدة، مث لً، عبر السفارة الأمريكية فى نيودلهى. أما مصر فلديها علاقات دبلوماسية مع بوتان (تمثيل غير مقيم).

لم يكن متاحًا لمواطنى بوتان مشاهدة التليفزيون أو التحدث فى التليفون، بموجب حظر، لم يتم رفعه إلا سنة 1999، فى خطوة وصفها الملك السابق، جيجمى سينجى وانجشوك، «الملك التنين »، بأنها كانت حاسمة فى تحديث المملكة وساهمت بشكل رئيسى فى سعادة مواطنيها. والمملكة حريصة، بالفعل، على إسعاد مواطنيها، أو إيهامهم بذلك، وجعلت هذا الهدف أولوية قصوى، منذ سنة 1971، وأنشأت من أجله وزارة للسعادة الوطنية. وبالإضافة إلى رفع الحظر عن التليفزيون وعن التليفون، تم رفع الحظر أيضًا عن شبكة الإنترنت، وأنشأت المملكة أربع دور سينما، وسمحت بإصدار جريدة، جريدة واحدة!.

طبقًا لمؤشر قياس، قائم على مبادئ البوذية، يتم عمل مسح سنوى لقياس سعادة المواطنين، تكون نتائجه غالبًا أن حوالى %10 يشعرون بالسعادة التامة، « %40 سعداء » فقط، و« %50 شبه سعداء ». ولا أتمنى أن «تمضغ » لبانة «خريطة السعادة فى العالم » التى وضعتها جامعة «ليستر » البريطانية، سنة 2006، وقالت إن «بوتان » هى أسعد دولة فى آسيا، وثامن أسعد دول العالم.

لأن تلك الخريطة جاءت نتيجة استطلاع «تافه » أجراه «أدريان هوايت» اعتمد فيه على إجابات من شملهم الاستطلاع عما إذا

كانوا سعداء فى حياتهم أم لا؟ وبالتالى، كانت النتائج عبثية، بدليل أن اليابان احتلت المركز ال 90، بعد كوستاريكا )المركز

13 ( ومالطا )المركز 14 (.

من أرض التنين، استلهم الفكرة الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، واستحدث وزارة للسعادة الاجتماعية، لتوفير احتياجات

المواطنين، والرئيس الإكوادورى، رافائيل كوريا، ورئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى، ثم رئيس الوزراء الإماراتى، نائب رئيس الدولة، حاكم دبى محمد بن راشد آل مكتوم، وبالتزامن مع استضافة إمارته ل «القمة العالمية للحكومات »، فى 8 فبراير

2016، كتب عدة تغريدات فى حسابه الرسمى على تويتر، أعلن خلالها عن تغييرات هيكلية فى الحكومة الإماراتية كان

بينها استحداث «منصب وزير دولة للسعادة مهمته الأساسية مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة

المجتمع ». ولاحقًا تم إسناد هذا المنصب إلى عهود الرومى التى كانت تعمل وقتها مديرًا عامًا لمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

بهذا الشكل، يمكنك أن تدخل من أرض التنين، برجلك الشمال أو اليمين، إلى «حلم » زميلنا حمدى رزق، الذى جعل الدكتور

طارق الرفاعى «مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة » يفتح صدره، ويزعم أننا سيكون لدينا، قريبًا، وزارة للسعادة.

وعليه، قامت صحف ومواقع إلكترونية بإبراز أو ب «بروزة » التصريح، فاستقبلته شبكات التواصل الاجتماعى بشلالات من

السخرية، دفعت مصدرًا حكوميًا مسئولً إلى نفى عدم وجود نيّة لاستحداث حقيبة وزارية جديدة تحت اسم «وزارة السعادة،»

محاولً تلبيس التهمة )التصريح( لوسائل الإعلام، التى لم تفعل شيئًا غير نقل ما قاله مسئول حكومى، ربما كان يعيش، بخياله،

فى أرض التنين أو فى مكان آخر!.

الرفاعى، حل ضيفًا على برنامج «نظرة »، مساء الخميس، وقال بالنص: «بدأنا نسمع فى قاموس الكلمات اللى بتتردد على مدار

الأيام فى الفترة الأخيرة من العام الماضى كلمة التميز وجائزة التميز، وفيه تعاون ما بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة عشان

ننقل التجربة اللى حصلت هناك، وإزاى تم الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات، ويتطبق ده فى مصر ». وهنا، قاطعة حمدى

رزق، مقدم البرنامج بقوله: «خلينى أحلم إن حايكون عندنا وزارة للسعادة ». فرد الرجل: «حايحصل إن شاء الله قريبًا.. فى مصر،

وقبل ما تبقى وزارة بمسمى، حاتبقى إن شاء الله ملموسة فى تعاملات السادة المواطنين مع المستويات المختلفة فى أجهزة

الدولة.»

.. وتبقى الإشارة إلى أن مملكة بوتان، أو أرض التنين، أو بلد منشأ وزارات السعادة، تم ضمها إلى قائمة الدول المستفيدة من

البرامج والدورات التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وطبقًا لتصريحات رسمية، فإن المملكة حريصة

على الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات الزراعة، الرى، الطاقة، الإنتاج الحيوانى، و... و... إلخ!.