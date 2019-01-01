بعد قرار رفع الحظر.. العلاقات الاقتصادية بين مصر وأسبانيا

قررت وزارة الخارجية الإسبانية رفع حظر السفر عن مواطنيها لمنتجعات مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس لمدينة الغردقة السياحية، الأمر الذي سيسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة للمناطق السياحية بمدينة شرم الشيخ.



وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأسبانيا.



تطور الاقتصاد الاسباني وتضاعف عشرات المرات على مدى السنوات الماضية، ومن هنا تكمن أهمية اجتذاب الاستثمارات الاسبانية لدعم الاقتصاد المصري، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإسبانية فى مصر نحو 947 مليون دولار، فيما يصل عدد الشركات الإسبانية العاملة فى مصر نحو 193 شركة وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



وتحتل الاستثمارات الصناعية المرتبة الأولى التى تقدر بـ846 مليون دولار و63 شركة، يليها القطاع الإنشائى بحجم استثمارات 43 مليون دولار و28 شركة، ثم القطاع الخدمى باستثمارات 40 مليون دولار و65 شركة.



وتأتى الاستثمارات السياحية فى المرتبة الرابعة بـ11 مليون دولار و26 شركة، ثم الاستثمارات فى القطاع التمويلى التى تقدر بـ6 ملايين دولار وشركة واحدة، وتأتى فى المرتبة السادسة الاستثمارات الزراعية ثم الاستثمارات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتتصدر الإسكندرية المقدمة بين محافظات مصر التى تتواجد فيها الاستثمارات الإسبانية باستثمارات تقدر بـ343 مليون دولار و16 شركة، ثم دمياط باستثمارات 300 مليون دولار و6 شركات، تليها محافظة السويس بحجم استثمارات تقدر بـ86 مليون دولار و3 شركات، وتحتل القاهرة المرتبة الرابعة باستثمارات 82 مليون دولار و79 شركة. وتحتل الجيزة المرتبة الخامسة باستثمارات 60 مليون دولار و39 شركة.



