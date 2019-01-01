على الهواء مباشرة.. المصريون يحرجون قنوات الإخوان بإنجازات السيسي

لا تكف جماعة الإخوان الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية من إشاعة الأكاذيب عن مصر، في محاولة لهدم الدولة، ما اضطر العديد من المواطنين إلى الدخول لهم على الهواء مباشرة رغبة في إحراجهم، ما تسبب في أزمة لقنوات الإخوان.



"متصلة تحرج الإخوان عبر مكملين"

لقنت متصلة مصرية تدعى "ليلى"، المذيع الإخوانى أحمد سمير، عبر قناة مكملين، واصفة إياهم بأنهم مجموعة من الكاذبين من أجل الأموال، قائلة: "مرسى اللى خرب وباع البلد، ومينفعش أنتوا تتكلموا عن أسيادكم، أنتوا فى غيوبية علشان حبة فلوس بتاخدوها"، الأمر الذى أصاب المذيع الإخوانى بحالة من الفزع نتيجة هذا الاتصال الذى يكشف عن وجه هذه الجماعة، متطاولا بنبرة عالية على المتصلة، قائلة: "أنتوا اللى فى غيوبية".



"متصل يحرج الإخوان"

لقن مواطن مصرى، قناة مكملين الإخوانية درسا قاسيا، إذ أجرى اتصالا هاتفيا بالمذيع الإخوانى أحمد سمير عبر برنامج "ألو" الذى يذاع على فضائية مكملين التي تبث من تركيا، ووجه له سؤالا : هو حضرتك مش شايف أي حاجة حلوة مصر بتعملها؟ ومش شايفين أي مشروعات تمت".



وواصل المتصل بالقناة الإخوانية انتقاده لإعلام الإخوان برصد المشروعات القومية التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "يوجد الآن مشروعات قوية ويوجد اسكان شباب وفى إنشاء طرق ومزارع وتقدم فى البنية التحتية" وقد حاول مقدم البرنامج التشويش على المتصل أكثر من مرة، إلا أن المتصل طالبه بعدم مقاطعته أو إنهاء الاتصال.











