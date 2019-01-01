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شرط وحيد لموافقة قاسم باشا على رحيل تريزيجيه
الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:47 م
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اشترط نادي قاسم باشا التركي، الحصول على مبلغ مالي قدره 15 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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