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رياضة

يويفا يؤكد تلقيه 4.5 مليون طلب للحصول على تذاكر يورو 2020

الجمعة 12/يوليه/2019 - 05:32 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إن جماهير كرة القدم من الممكن أن تنتظر حتى منتصف أغسطس المقبل، من أجل التعرف على قبول طلبهم من عدمه للحصول على تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأغلقت المرحلة الأولى من بيع التذاكر، بتقديم أكثر من 5ر4 مليون طلب لحضور مباريات البطولة، التي تقام في عدة مدن أوروبية في الفترة من 12 يونيو و12 يوليو العام المقبل.

وذكر يويفا أن مشجعين من 190 دولة مختلفة قدموا طلبات خلال الأسبوع الأول، حيث جاءت أكثر الطلبات من إنجلترا وألمانيا وروسيا والمجرة وهولندا والدنمارك.

وبات من المؤكد أن يشعر بعض المتقدمين لطلب الحصول على تذاكر، بخيبة الأمل، حول من سيحصل على تذكرة من ثلاث ملايين تذكرة، ومن لن يحصل
عليها.

وتبدأ مرحلة المبيعات التالية في ديسمبر المقبل، حيث سيكون أغلب المنتخبات المشاركة تم التعرف عليه، ويمكن للجماهير شراء التذاكر من خلال تذاكر "متابعة فريقك" والتي من شأنها أن تضمن حضور الجماهير لمباريات بلادها منذ بداية مرحلة المجموعات، وحتى المباراة النهائية في لندن.
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