بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى المباراة النهائية للمرة السادسة

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب للمرة السادسة في مسيرته بفوزه على الاسباني روبرتو باوتيستا أجوت 6-2 و4-6 و6-3 و6-2 الجمعة في نصف النهائي.



ويلتقي ديوكوفيتش الساعي إلى لقبه الخامس في ويمبلدون في النهائي الـ25 في البطولات الأربع الكبرى، في المباراة النهائية مع السويسري روجيه فيدرر الثاني أو الإسباني رافايل نادال الثالث اللذين يلتقيان لاحقا.