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عالم

واشنطن بوست: أردوغان لم يفهم ترامب.. وتحدى إدارة البيت الأبيض

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:55 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه حان وقت الحقيقة والحسم للعلاقات الأمريكية التركية، فمنذ ما يقرب من عامين حذرت الولايات المتحدة الحكومة التركية من الاستمرار في صفقة نظام الدفاع الصاروخي "S-400"، وهددت الولايات المتحدة من أن إتمام الصفقة سيكون نتيجته فرض عقوبات قد تزيد من أزمات الاقتصاد التركي وتقييد دور أنقرة في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وتابعت أن قرارالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاستمرار في شراء الأسلحة الروسية يعد بمثابة تحد مباشر للكونجرس والحكومة الأمريكية، فالأمر لا يتعلق فقط بالولايات المتحدة وتركيا وإنما جرأة فريق ترامب لتطبيق قانون معاقبة أي دولة تتعامل مع أنظمة الدفاع الروسية والتي تعكس مصداقية العقوبات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

كما أكدت الصحيفة أن أردوغان فهم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ خلال لقاء الثنائي على هامش قمة مجموعة العشرين، حيث قصد ترامب أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أخطأت عندما رفضت بيع أنظمة صواريخ باتريوت لتركيا، إلا أن الإدارة الأمريكية الحالية عرضت الأنظمة على الحكومة التركية، ولكن أردوغان لم يبد اهتمامًا بالأنظمة الأمريكية.
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