"الغذاء العالمي": الأمطار دمرت آلاف المنازل بمخيمات الروهينجا

أكد المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، هيرفيه فيرهوسل، أن الأمطار الموسمية الغزيرة في بنجلاديش دمرت آلاف المنازل والأماكن التي تأوي اللاجئين الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش، كما تمثل هذه الانهيارات الطينية خطورة حتى الآن، سواء على اللاجئين أو الفرق التي تساعدهم على الأرض وتواجه تحديات كبيرة في حركتها حول المخيمات.



وأشار فيرهوسل، في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الجمعة، إلى أن المنظمة الأممية لديها ما يكفي من الغذاء في المخزون لإطعام جميع سكان المخيم البالغ عددهم حوالي 900 ألف شخص، ولمدة أسبوعين إن لزم الأمر.



من ناحية أخرى، حذر المتحدث باسم البرنامج الأممي من أنه وبالرغم من مرور عامين تقريبًا على تدفق اللاجئين الروهينجا إلى بنجلاديش، لا يزال الوضع حرجًا حيث لا تزال درجة التعرض لانعدام الأمن الغذائي عالية، وقد تتدهور بسرعة إذا توقف أو قلت المساعدة الإنسانية.



وأشار فيرهوسل إلى أن ما يصل إلى 80% من هؤلاء اللاجئين يعتمدون كليًا على المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج حيث يتلقى نصفهم حصص الإعاشة عن طريق توزيع المواد الغذائية والنصف الآخر من خلال قسائم (كوبونات) إلكترونية.



ذكر المتحدث أن برنامج الغذاء العالمي يتكلف حوالي 24 مليون دولار شهريا لإطعام 900 ألف لاجئ، محذرًا من أنه بدون الدعم الدولي المستمر فسيصبح وضع هؤلاء اللاجئين حرجًا.