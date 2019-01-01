بوتين يؤكد استعداده للمساعدة في دفع عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، استعداد موسكو للمساعدة في دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأشارت المواقع الاخبارية إلى أن هذا جاء خلال اتصال هاتفى أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن".



ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أنها لم ترفض فى يوم من الأيام أية مفاوضات أو مبادرات لتحقيق سلام فلسطيني- إسرائيلي يقوم على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وفى إطار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة.